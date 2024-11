Basket: Bertram Derthona sconfigge Benfica 77-71 e mantiene la vetta del Gruppo G

CASALE MONFERRATO – Bertram Derthona continua il suo percorso senza sconfitte nella Basketball Champions League, battendo il Benfica per 77-71 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato. Con questa quarta vittoria consecutiva, i bianconeri conquistano matematicamente il posto per il Play-In e guardano alle prossime due sfide decisive in trasferta contro Chemnitz e Manresa, che definiranno la qualificazione diretta alla seconda fase.

Nonostante un primo tempo difficile, chiuso in svantaggio di 10 punti (35-45), Tortona ha ribaltato la partita con un parziale di 14-2 all’inizio del terzo quarto. Nel finale, con il punteggio in equilibrio a 67-68, la difesa guidata da Vital (autore di 5 recuperi) e i canestri decisivi di Strautins hanno garantito il sorpasso e l’allungo decisivo. Strautins ha chiuso con 18 punti, mentre Severini e Kamagate hanno contribuito a consolidare il vantaggio nel momento cruciale.

Con la vittoria, Bertram Derthona mantiene il primo posto solitario in classifica con 8 punti, distaccando Manresa di due lunghezze. La squadra tornerà in campo per la Champions il 10 dicembre contro Chemnitz. Prima, in Serie A, affronterà Germani Brescia domenica al PalaEnergica.

