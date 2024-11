Sinner in semifinale alle ATP finals ancora prima di giocare contro Medvedev

TORINO – Sinner è in semifinale alle ATP finals in corso a Torino, dato che De Minaur ha appena vinto il primo set contro Fritz. Si tratta quindi di un gioco aritmetico, che consegna il pass all’atleta italiano ancora prima di scendere in campo; il match Medvedev-Sinner sarà oggi (giovedì 14) alle 20,30.

