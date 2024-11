Incisa Scapaccino, trovate basi di spaccio nel bosco

INCISA SCAPACCINO – Ci troviamo in Valsarmassa, nell’astigiano. Un’area boschiva di più di 200 ettari dove sono stati trovati due campi attrezzati per lo spaccio di droga.

I Carabinieri, nell’ambito di una grande operazione antidroga che ha impiegato anche un elicottero per sorvegliare l’area dall’alto, hanno scoperto le basi logistiche dove gli spacciatori aspettavano gli acquirenti. Hanno partecipato i militari di Canelli, quelli di Asti, e quelli di Volpiano.

Le aree erano arredate grossolanamente: un impianto di illuminazione precario è stato collegato a delle batterie per auto, delle tende per ripararsi dalle intemperie e delle stufette per il riscaldamento.

Sono stati poi trovati i cellulari che venivano utilizzati per le attività di narcotraffico, sparsi ovunque per il perimetro boschivo.

