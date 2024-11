Centinaia di studenti in piazza a Torino contro il governo Meloni e in difesa della Palestina

TORINO – Sono almeno 400 gli studenti universitari e medi che questa mattina sono scesi in piazza per quello che è stato definito il “No Meloni Day” ed è in corso in tutta Italia. La protesta riguarda le politiche del governo ma è molto presente la protesta contro Israele per il genocidio in atto in Palestina.

Lo striscione che apre il corteo recita “Le scuole sanno da che parte stare – Contro governo e genocidio”. Il corteo è partito da piazza XVII Dicembre e punta l’Ufficio scolastico regionale di corso Vittorio Emanuele II.

Tanti i cartelli con i volti dei politici italiani insanguinati e con la scritta “Complice del genocidio”. Si tratta soprattuto di membri del governo ma c’è anche il volto della segretaria del PD Elly Schlein.

