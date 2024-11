L’amore di Sinner per Torino e i messaggi scritti sulle telecamere

TORINO – Il viaggio di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino prosegue in pompa magna: tra partite vinte su tre, sei set consuistati e zero persi. Diciamo la verità: è quello che ci aspettavamo e speravamo un po’ tutti. Il numero uno al mondo è qualificato per le semifinali ed ora dovrà vedersela per il titolo.

Ed è innegabile che ci aspettassimo anche tutto l’amore che il pubblico di Torino ha riversato sull’atleta rosso crinito, con un clima di passione che ha travolto non solo le partite dell’azzurro ma l’intero ambiente delle Finals.

E l’amore di Torino per Sinner è stato ampiamente ricambiato da Jannik, che non ha mai mancato di ringraziare e mostrare la sua riconoscenza. Dopo la partita con Fritz, interrotto dagli olè dell’Inalpi Arena durante l’intervista a bordo campo, ha detto una frase che ha conquistato tutti: “Di solito comincio parlando dell’avversario, ma qui devo cominciare dal pubblico”.

I messaggi sulle telecamere

Amore corrisposto che Sinner ha voluto esprimere anche con i messaggi lasciati a pennarello sulle telecamere che riprendono le partite. Un’abitudine che i tennisti hanno (quasi) sempre ma che questa volta si è trasformata in vere e proprie dichiarazioni d’amore.

Dopo la partita con De Minaur, Sinner ha scritto sulla telecamera “Torino” affiancandola con un cuore. Dopo la vittoria con Fritz ha lasciato un “Grazie” seguito da una serie considerevole di “e”. Ieri sera, dopo aver battuto anche De Minaur, ha unito i due messaggi scrivendo: “Grazie Torino” sempre abbinando il messaggio ad un cuore.

A questo punto aspettiamo le semifinali…

