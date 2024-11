Incidente escursionistico nel Parco Nazionale Valgrande: un morto nella Bocchetta Saler

PIEMONTE – Oggi, nel primo pomeriggio, un grave incidente ha scosso la tranquillità del Parco nazionale Valgrande. Un escursionista, impegnato in una passeggiata con un suo compagno, ha perso la vita dopo essere scivolato nella zona della Bocchetta Saler, situata a circa 1900 metri di altitudine.

Ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, i due escursionisti stavano percorrendo un sentiero in prossimità dei confini del Parco Nazionale Valgrande quando, per cause ancora da chiarire, uno di loro è scivolato facendo un volo di diversi metri. Immediata è stata la reazione del compagno di camminata, che ha lanciato un SOS, attivando le operazioni di soccorso.

Intervento dei soccorsi

Sul posto sono rapidamente intervenuti i soccorsi, con l’elicottero del 118 e le squadre del Soccorso alpino della Guardia di Finanza che hanno raggiunto la zona per tentare di soccorrere l’uomo. Purtroppo, per l’escursionista non c’è stato nulla da fare.

