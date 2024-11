Larve nei piatti serviti alle elementari di Chivasso, due episodi simili a Settimo e Brandizzo

CHIVASSO – Una brutta sorpresa per i scolari e i maestri di quarta e quinta elementare nella scuola primaria Marconi di Chivasso. Nella zuppa di verdure e farro hanno trovato delle larve, come confermato dagli insegnanti. Episodi simili in piatti dello stesso tipo sono avvenuti nelle settimane precedenti a Settimo Torinese e a Brandizzo. Sotto la lente d’ingrandimento è l’igiene della ditta che somministra i pasti, convocata lunedì negli uffici comunali.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese