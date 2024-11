Sinner schiacciasassi non lascia giocare Ruud e si prende la finale delle ATP Finals

TORINO – I pronostici erano tutti a suo favore, ma Jannik Sinner come promesso dopo la partita con Medvedev ha alzato il suo livello di gioco e ha praticamente schiacciato il norvegese Casper Ruud in due set con il risultato di 6-1 6-2 in poco più di un’ora. Un risultato che dice tutto.

“Una settimana fantastica a prescindere dal risultato di domani. Grazie a tutti” – dichiara Sinner a fine partita. Ora in finale lo aspetta Taylor Fritz, che ha già affrontato nelle qualificazioni battendolo 6-4 6-4 in una delle partite più difficili per l’altoatesino nel gruppo Ilie Nastase.

Saprà confermare i pronostici a favore? Lo sapremo domani a partire dalle 15 all’Inalpi Arena per il doppio e dalle 18 per il singolo.

A raggiungere la coppia tedesca Krawletz-Puetz sono Pavic-Arevalo che hanno battuto in semifinale nel pomeriggio Hellovaara-Patten con il risultato di 7-6 (1) 7-6 (4).

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese