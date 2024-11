Falchera: nuovo furto alla Cittadella dello Sport, colpita l’associazione Nida

TORINO – Colpo da 15mila euro alla Cittadella dello Sport di Falchera, spazio utilizzato dall’associazione Nida per sostenere bambini affetti da malattie rare. I ladri hanno portato via nove scatoloni di giocattoli nuovi, gazebo, attrezzature come trapani e decespugliatori, oltre a sedie e tavolini. “Hanno saccheggiato tutto, rubare alla Nida significa rubare ai bambini malati”, ha scritto l’associazione, profondamente amareggiata, sui social.

Non è il primo furto subito dalla Nida, che negli anni ha perso strumenti e materiali essenziali per le sue attività benefiche, tra cui visite nei reparti pediatrici per regalare sorrisi ai piccoli pazienti. La Cittadella, presto dedicata a Beatrice Naso, la “bambina di pietra” morta a 8 anni per una rara malattia, è ora al centro di un momento difficile per l’onlus, che riflette se proseguire o riconsegnare le chiavi alla Città di Torino.

