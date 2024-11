ATP Finals, oggi la finale con Sinner: ecco dove vederla

TORINO – Jannik Sinner si prepara a scendere in campo nella finale delle ATP Finals 2024, evento che rappresenta un momento storico per il tennis italiano. Il match si svolgerà oggi, 17 novembre, alle ore 18 presso l’INALPI Arena di Torino, dove Sinner affronterà l’americano Taylor Fritz.

Sarà possibile seguire la partita in diretta su diverse piattaforme: Sky Sport Tennis, Rai 2 e in streaming su NOW TV e Sky Go. L’evento è uno dei più attesi del calendario tennistico e vedrà Sinner cercare di conquistare il titolo più prestigioso della stagione indoor​.

Questa finale è particolarmente significativa, poiché Sinner è il primo italiano a raggiungere questo traguardo nella storia delle ATP Finals, confermandosi tra i migliori giocatori al mondo in questa stagione memorabile

