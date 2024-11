Gamification Day, triplo evento sabato 23 novembre al Mufant di Torino

TORINO – Tre eventi animeranno la Gamification Day, sabato 23 novembre al Mufant – Museo lab del Fantastico e della Fantascienza di Torino.

Si parte con”Into the Gothic”:

Inaugurazione del gioco a realtà aumentata protagonista della sala gotica del museo. Realizzato in collaborazione con il Politecnico di Torino da Leonardo Sambataro.

Si continua poi con “JugendBlitz! Un gioco multimediale al MUFANT”:

JugendBlitz! è il primo escape game solarpunk, progettato per incoraggiare i partecipanti a mettere in gioco le proprie conoscenze sulla sostenibilità e ri-immaginare la città, trasformandola da distopia in utopia. Il gioco si compone di quattro parti: un mini fumetto, un videogioco in realtà virtuale (Oculus Quest), un gioco da tavolo e un puzzle finale. Alla fine di ciascuna tappa, il giocatore riceve un indizio che gli permette di interagire con il puzzle finale e completare il gioco.

Il Commando Jugendstil è un collettivo creativo Solarpunk che realizza progetti e costruisce fiction che possano aiutare le persone ad immaginare e a realizzare futuri sostenibili. Il progetto JugendBlitz!, è stato realizzato insieme agli studenti del Politecnico di Torino, grazie alla collaborazione con il prof. Domenico Morreale e con il contributo di Franco Ricciardiello e dello staff di Solarpunk Italia.

Con: Guglielmo Miccolupi (Commando Jugendstil), Giorgio Miccolupi (Commando Jugendstil), Yu Yan Hu, Davide Colella, Francesca Marando.

Infine, si discuterà un tema attualissimo, “Videogiochi e Intelligenza Artificiale: IA come creatrice di contenuti”:

Incontro con Giacomo Conti (Nexa Center for Internet and Society – Politecnico Torino) e Lorenzo Plini (giornalista e co-founder MMO.it ) dedicato all’Intelligenza Artificiale nello sviluppo videoludico; che da semplice e utile strumento diviene sempre più spesso scorciatoia intrapresa dalle aziende per risparmiare sui processi creativi e pratici. Ma è possibile un uso virtuoso di essa? E quali traguardi prima impossibili potrebbe sbloccare?

L’evento fa parte del progetto “Profezie artificiali”, Progetto vincitore dell’Avviso pubblico “Torino, che cultura!”, finanziato con fondi PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027 – TO7.5.1.1.B – SOSTEGNO ALL’ECONOMIA URBANA NEl SETTORE DELLA CULTURA

