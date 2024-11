Colletta alimentare, raccolti 671 tonnellate di alimenti in Piemonte

PIEMONTE – Sabato 16 novembre scorso si è svolta, con un entusiasmo e una partecipazione straordinari, la 28° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. L’evento, ormai un appuntamento annuale imperdibile, ha visto coinvolti oltre 12.000 supermercati in tutta Italia, di cui 1300 solo in Piemonte, con il supporto di ben 11.000 volontari nella regione. Un grande esempio di solidarietà collettiva, che ha portato alla raccolta di 671 tonnellate di cibo in Piemonte, destinate alle persone in difficoltà.

Il sostegno del Presidente della Repubblica

Tra i tanti gesti significativi della giornata spicca quello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che non solo ha concesso il suo Alto Patronato all’iniziativa, ma ha voluto contribuire personalmente con una donazione di beni alimentari. Un gesto che simboleggia la vicinanza delle istituzioni a chi vive situazioni di bisogno.

Una festa del dono che unisce l’Italia

La Colletta Alimentare è molto più di una raccolta di generi alimentari: è una festa del dono che, da 28 anni, riunisce cittadini, volontari e associazioni in un impegno comune per aiutare chi è in difficoltà. Quest’anno, l’iniziativa ha coinciso con la Giornata Mondiale dei Poveri, sottolineando il messaggio di Papa Francesco di apertura e condivisione verso i più fragili.

I supermercati e i centri di raccolta si sono trasformati in veri luoghi di speranza, animati dalla presenza di migliaia di volontari, tra cui molti giovani e studenti. Un’esperienza educativa preziosa che insegna il valore della responsabilità civica e della solidarietà come pilastro del vivere comune.

Il contributo straordinario di tanti

Tra i donatori si sono distinti anche i detenuti di 40 istituti penitenziari italiani, a dimostrazione che la generosità non conosce barriere. Come ricorda l’iniziativa, nessuno è troppo povero per donare né troppo ricco per non aver bisogno di ricevere: un gesto di condivisione è sempre possibile.

Aiuti concreti per 1,8 milioni di persone

I prodotti raccolti saranno distribuiti nelle prossime settimane a 7.632 organizzazioni partner, tra cui mense per i poveri, case-famiglia, comunità per minori e centri d’ascolto, raggiungendo 1,8 milioni di persone in difficoltà in tutta Italia.

Colletta Alimentare anche online

Per chi non ha potuto partecipare sabato, la Colletta Alimentare continua online fino al 10 dicembre, attraverso piattaforme dedicate. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito colletta.bancoalimentare.it.

Ancora una volta, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare ha dimostrato come l’impegno condiviso possa trasformarsi in un aiuto concreto per chi vive nel bisogno, celebrando il valore della solidarietà come forza unificante per tutta la comunità.

