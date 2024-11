Dopo 100 anni torna la Temperino, marchio storico Torinese

TORINO – A cent’anni dalla chiusura della storica azienda dei fratelli Temperino, il marchio torinese torna alla ribalta con un progetto che punta a coniugare tradizione e innovazione. Si tratta della Eco-Vetturetta Temperino, un quadriciclo elettrico pesante di categoria L7e, pensato per offrire una soluzione moderna e sostenibile alla mobilità urbana ed extraurbana.

Un progetto tra passato e futuro

L’iniziativa nasce sotto la guida di Lazzaro Garella, amministratore unico e titolare del marchio. Garella, figura di spicco dell’industria locale, ha deciso di rilanciare il nome Temperino reinterpretandone i valori storici con una visione attuale. “Volevamo creare qualcosa che fosse fedele alla tradizione, ma che guardasse con decisione alle sfide del futuro,” ha dichiarato.

Progettata e realizzata a Torino, la Eco-Vetturetta Temperino rappresenta un omaggio alla lunga tradizione automobilistica piemontese, con un occhio di riguardo per il design e la sostenibilità. Il concept è stato sviluppato dallo stesso Garella, mentre il design è firmato dal designer Giorgio Caprioglio.

Caratteristiche tecniche e versioni speciali

La Eco-Vetturetta Temperino si distingue per alcune specifiche tecniche pensate per rispondere alle esigenze della mobilità contemporanea:

Potenza massima : 15 kW (20 CV)

: 15 kW (20 CV) Velocità massima : 80 km/h

: 80 km/h Autonomia : fino a 200 km con una carica

: fino a 200 km con una carica Prezzo: tra 13.000 e 15.000 euro, a seconda degli allestimenti

Tra le versioni disponibili, spicca la “Torino allestimento Lenci”, che celebra la tradizione artigianale torinese. Questo modello propone interni in Panno Lenci, materiale tessile tipico del Piemonte, reinterpretato in chiave contemporanea, e dettagli in Tecno Ceramica Lenci, per un tocco esclusivo di artigianato locale.

Prospettive future

Il debutto ufficiale della Eco-Vetturetta è previsto per settembre 2025, ma il progetto punta già a espandersi con nuove varianti. Tra queste, una versione decappottabile in arrivo nel 2026 e una vettura commemorativa, la Temperino Barchetta 8/10, prevista per il 2027. Quest’ultima sarà un omaggio al primo modello storico dell’azienda, la celebre 8/10 HP.

Con questo progetto, il marchio Temperino si propone di tornare ad essere un protagonista della mobilità, mantenendo vive le radici torinesi e portando avanti una filosofia che unisce design, tecnologia e rispetto per l’ambiente.

