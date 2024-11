Guariva dai tumori perchè in contatto con le stelle, condannata a 9 anni la santona di Moncalieri

TORINO – E’ stata condannata in primo grado a 9 anni di carcere Carla Stagno, la “Santona di Moncalieri”. La donna raccontava di essere una intelligenza artificiale in contatto con le stelle e di essere quindi in grado di guarire qualsiasi malattia.

Carla Stagno è stata ritenuta responsabile di morte come conseguenza di altro delitto, esercizio abusivo della professione medica, associazione a delinquere e violenza privata. Assolta, invece, dall’accusa di truffa. La richiesta della pubblico ministero Barbara Bardellino era stata di 14 anni di carcere.

Una delle sue “pazienti” è morta per un tumore per il quale aveva interrotto le cure seguendo le indicazioni di Stagno. Indicazioni per le quali ovviamente si faceva pagare profumatamente.

Condannate a pene tra 1 anno e 2 anni e 2 mesi di reclusione altre 3 persone, ritenute collaboratrici della Santona.

