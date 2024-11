Fino al 30 novembre al Motovelodromo di Torino una mostra per i 100 anni di rugby torinese

TORINO – Il Motovelodromo di Torino allestirà fino al 30 novembre una mostra per celebrare i 100 anni di rugby a Torino, in occasione del big match tra Italia e All Blacks di sabato 23 novembre.

Saranno esposte le immagini delle squadre che hanno reso glorioso l’impianto del Motovelodromo, a partire dalla Reale Società Ginnastica che nel 1947 vinse, per la prima e unica volta, proprio al Motovelodromo il campionato italiano di rugby. Ai giocatori di quel team sarà dedicata una targa commemorativa inaugurata giovedì 21.

L’evento vedrà la partecipazione di Carlo Bertolotto, figlio del campione d’Italia del 1947, e altre autorità sportive. In occasione della mostra, prenderà il via anche il progetto “100 oggetti per il Motovelodromo”, che raccoglierà materiale per un libro dedicato alla storia dello stadio e dei suoi protagonisti.

La mostra sarà visitabile fino al 30 novembre.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese