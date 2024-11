Le “H” del campo da rugby sono state montate sul campo della Juve: tutto pronto per Italia-All Blacks

TORINO – Da un video in time-lapse diffuso dalla Juventus sui social si vedono gli addetti dello Stadium che montano i pali del campo da rugby, segnalando che è tutto pronto per il match Italia-Nuova Zelanda (“All Blacks”) in programma per sabato 23 novembre.

Per chi non frequenta gli ambienti rugbistici: le “h” sono il nome di queste porte, molto diverse da quelle di un normale campo da calcio e più simili a quelle del football americano e dell’aussie rules. Nel rugby, un calcio piazzato dentro questi pali vale 3 punti, così come un drop kick. Se invece si centrano i pali dopo una meta, si ottengono due punti.

