Sia l’Italrugby sia gli All Blacks sono arrivati a Torino. Ecco dove si alleneranno in vista del 23 novembre

TORINO – Sia la formazione dell’Italia sia gli All Blacks sono arrivati a Torino in attesa della partita di sabato 23 allo Juventus Stadium. I neozelandesi sono di stanza all’NH Hotel di corso Vittorio e faranno le ultime rifiniture tattiche sul campo del centro sportivo Angelo Albonico di Grugliasco, sede del CUS Torino rugby.

Gli Azzurri invece si alleneranno nel Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, in piazza d’Armi. Nei prossimi giorni i due coach (Clayton McMillan per gli ospiti e Gonzalo Quesada per i padroni di casa) annunceranno le formazioni con cui scenderanno in campo.

