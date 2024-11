Ritrovato vivo dopo due notti al freddo l’escursionista 66enne disperso in Val Grande (Vco)

É stato ritrovato e sta bene l’escursionista 66enne disperso da due giorni nel parco nazionale Val Grande. Le operazioni di recupero si sono concluse nella mattina di oggi, martedì 19 novembre.

Ad individuare il 66enne è stato l’elicottero dei vigili del fuoco, che ha sorvolato l’area compresa tra Ossola e Verbania sulla base del segnale emesso del telefono cellulare dell’escursionista. Il punto di recupero è stato all’alpe Baldesaut, sopra Pogallo.

Le condizioni dell’uomo sono buone, a parte alcune fratture causate da una caduta. Era dato per disperso da domenica, quando la sorella non l’aveva visto rientrare e aveva allertato il Soccorso Alpino, comunicando anche l’itinerario che aveva in programma di percorrere.

