Baby Gang a Torino: undici misure cautelari per aggressioni e rapine

TORINO – Un’indagine della polizia di Stato, ha portato all’emissione di undici misure cautelari nei confronti di una baby gang responsabile di una serie di aggressioni e rapine. Tra gli indagati, quattro maggiorenni, con custodia cautelare in carcere e sette minorenni, alcuni dei quali con restrizioni come la permanenza in casa.

Le indagini hanno preso avvio a seguito di un brutale episodio del 12 aprile, quando un giovane fu aggredito e gravemente ferito in un parco, riportando lesioni facciali e oculari. E non è stato un caso isolato: gli investigatori hanno attestato una decina di attacchi simili condotti dal medesimo gruppo, che colpiva preferibilmente di sera, utilizzando anche armi improprie come taser e cocci di bottiglia.

