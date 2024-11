Sabato e domenica a Torino arriva ‘Sfumature di Indaco’: un’installazione di Maria Antonela Bresug

TORINO – Sabato 23 e domenica 24 novembre a Torino, durante i Circular Days, la Festa della Circolarità organizzata da Green Pea, sarà esposta “Sfumature di Indaco”, un’installazione di Maria Antonela Bresug.

“Sarà un onore inserirsi nella Festa della Circolarità organizzata da Green Pea: in Batik promuoviamo da sempre il riuso come possibilità creativa, per ricordarci che la sostenibilità non è un sacrificio, ma una radura di possibilità per chi abbia davvero a cuore il proprio futuro.” dichiara Maria Antonela Bresug, artista e founder di Batik. “Questa installazione sarà dedicata alla tintura ad indaco, l’unica che permette di tingere di blu le fibre in modo naturale, e si inserisce in un percorso di due giorni che contemplerà anche un talk con la persona che più di tutte mi ha ispirato, l’architetto e designer Franco Passarello, dedicato proprio alle stampe di abiti tradizionali di varie parti del mondo. Infatti in Batik ci spendiamo anche per preservare e valorizzare le culture in via di estinzione, promuovendo l’artigianalità e il valore della lentezza.”

Domenica 24 novembre alle 17:00 si terrà infatti un talk con Franco Passarello, architetto, designer, progettista di arredamento di interni e spazi pubblici del settore dell’ospitalità, attivo nel campo tessile per il contract alberghiero e navale. Passarello si è dedicato alla conoscenza del tessuto nell’abbigliamento a partire dalla scoperta di oggetti presenti in esposizioni museali e gallerie a tema etnico, Londra, Parigi, Bruxelles, Milano, Vienna, dove ha lavorato per 15 anni. Un focus particolare nel suo lavoro è riservato ad Africa Centrale, Giappone e Cina per le popolazioni Miao.

