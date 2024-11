Black Friday 2024 a Torino: sconti fino al 70% nei negozi e online

TORINO – Il Black Friday 2024 torna a Torino anche quest’anno: un giorno di grandi sconti nei negozi fisici e negli e-commerce per chi vuole comprare un po’ di cose, anche in vista del Natale 2024, a prezzi ridotti.

Che cos’è il Black Friday?

E’ nato negli Stati Uniti. Conosciuto in Italia anche come “venerdì nero”, indica il giorno successivo alla Festa del ringraziamento e tradizionalmente segna l’inizio della stagione dello shopping di Natale.

I negozi fisici e gli e-commerce online propongono ai propri clienti grandi sconti e riduzioni validi per 24 ore. In realtà però, già da un po’ di tempo, alcuni negozi hanno deciso di prolungare le offerte anche nei giorni precedenti e successivi.

A Torino

Negozi aperti con grandi sconti a Torino, da Via Roma, a via Lagrange, a via Carlo Alberto fino a Via Garibaldi. Anche i centri commerciali come Mondojuve, i Viali, Le Gru, 8 Gallery aderiscono all’iniziativa con promozioni imperdibili.

Partecipano inoltre, al Black Friday anche teatri, luoghi della cultura e compagnie aeree.

