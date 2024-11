Si ribalta con l’auto sulla A4 mentre trasporta 108kg di hashish, poi fugge, ma sviene nei boschi di Vercelli

VERCELLI – All’interno di un’auto ribaltata sulla A4 all’altezza di Borgo D’Ale (Vercelli) sono stati trovati oltre 100 kg di hashish e il guidatore è stato arrestato dopo una breve fuga.

Tutto è iniziato dopo che le forze dell’ordine sono state contattate per dirigere il traffico dopo un incidente; una volta giunti sul posto però gli agenti non hanno trovato il conducente dell’auto, che secondo alcuni testimoni era fuggito dopo aver recuperato una borsa dall’abitacolo. All’interno della vettura sono stati trovati diversi panetti di hashish per un toale di 108 kg e, mentre si effettuavano i rilievi, sono partite le ricerche del fuggitivo.

É stato trovato alcune ore dopo svenuto nei boschi, ferito a causa dell’incidente di poco prima. Ora si trova in carcere a Vercelli.

