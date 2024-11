Torino: locale adibito a smercio di cocaina e crack, 3 kg di droga sequestrati dai carabinieri

TORINO – Un locale adibito a confezionamento e taglio di droga è stato ritrovato a Torino, vicino a largo Giulio Cesare. A scoprire il “laboratorio” sono stati i carabinieri, che hanno colto sul fatto un 19enne intento a confezionare cocaina e crack. Nell’appartamento dove il ragazzo viveva è stata trovata altra droga, una pistola e quasi cinquemila euro in contanti. Gli agenti hanno arrestato il 19enne per detenzione di stupefacente e per il possesso illecito di armi.

