Fermato e poi rilasciato il fratello del 58enne trovato morto in corso Allamano a Torino

TORINO – Gerardo Nilo, il 58enne trovato morto per le scale della palazzina in cui viveva con la madre e il fratello, sarebbe stato ucciso.

Secondo gli inquirenti, che hanno fermato proprio suo fratello e portato in caserma per un interrogatorio, le ferite e le contusioni riportate non sarebbero compatibili con una caduta.

Gerardo era tornato a vivere in corso Allamano 60 a Torino in seguito a una separazione e insieme alla madre rimasta vedova condivideva la casa di famiglia, dove hanno vissuto 40 anni, con il fratello.

Dopo l’interrogatorio il primo sospettato è stato rilasciato.

