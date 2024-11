Casale Monferrato non è una città per giovani, la denuncia di un giovane cittadino

CASALE MONFERRATO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un ragazzo di Casale Monferrato, che denuncia la desertificazione giovanile della sua città, che vorrebbe più viva e a misura di giovani.

La nostra Casale, “Capitale del Monferrato”, appare spoglia alle 21 del 31 ottobre, giorno prefestivo. Le strade sono vuote, senza nessun passante in giro. Forse i turisti sono tutti catturati dal nuovo paraboloide, un’opera che rappresenta un investimento decisamente molto importante per la nostra città – €2.940.000.

Casale si anima ancora in poche, pochissime occasioni speciali, come la Festa dell’Uva o la Fiera di San Giuseppe. Tuttavia, è chiaro che la nostra città abbia bisogno di stimoli nuovi e costanti nel tempo per tornare a vibrare come un tempo. Oggi vediamo numerosi negozi chiusi e l’impegno di chi organizza eventi, come il mercatino domenicale o le mostre al Castello, merita sicuramente un elogio, anche se non basta da solo a rendere viva la Nostra città.

Per auspicare un prospero futuro, occorrerebbe pensare a spazi dedicati ai giovani e a nuove opportunità di incontro e svago, incentivando il turismo attraverso una rete di trasporti più capillare. I grandi spazi ancora inutilizzati o poco utilizzati, come il Mercato Pavia, la ex Nino Bixio e l’Ex Candiani devono essere sfruttati e valorizzati meglio.

Triste è constatare, infatti, quando si parla con con gli adulti, la gloria svanita di Casale.

Si è passati dall’avere come luoghi di raccoglimento diversi cinema, discoteche e bowlings al McDonald’s, i cui lavoratori meritano tutto il nostro rispetto, soprattutto perché spesso devono confrontarsi con persone e situazioni poco piacevoli.

Casale Monferrato merita di brillare di una luce nuova e sincera, priva di demagogia.

Bisogna unire le forze e lavorare per il bene della nostra collettività, Casale Monferrato, mettendo da parte le differenze politiche e valorizzando ogni proposta volta al miglioramento della nostra città, anche se viene suggerita dallo “schieramento opposto”.

Matteo Philippe