Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole: sono passati 16 anni dalla morte di Vito Scafidi

TORINO – Il 22 novembre è la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole ed oggi il padre e la madre di Vito Scafidi, morto nel crollo del soffitto del Liceo Darwin di Rivoli nel 2008, sono stati accolti a Palazzo Lascaris dal presidente del Consiglio regionale Davide Nicco, con il componente dell’Ufficio di presidenza Mario Salvatore Castello.

“Accogliervi qui a nome dell’Assemblea – ha dichiarato Nicco – è per noi un gesto di sincera vicinanza e un atto doveroso di memoria e responsabilità. Sedici anni fa vostro figlio ha perso la vita in un luogo che avrebbe dovuto essere sinonimo di crescita e di protezione e l’insegnamento della tragedia di cui è stato vittima rimane vivo. Ogni anno, da allora, il 22 novembre si celebra la Giornata della sicurezza nelle scuole, che ci ricorda quanto sia imprescindibile lavorare affinché tragedie come questa non si ripetano. È nostro compito prioritario, come istituzioni, destinare risorse adeguate e promuovere politiche che garantiscano la sicurezza degli edifici scolastici, perché i luoghi dove i nostri figli crescono, studiano e sognano siano davvero sicuri”.

Il padre e la madre di Vito Scafidi, sottolineando la vicinanza delle istituzioni in questi anni, hanno evidenziato “la necessità di non sottovalutare gli indizi che possono denotare una minaccia alla struttura degli edifici scolastici, fosse anche solo una perdita d’acqua o un serramento pericolante” e l’importanza dei controlli e degli interventi di sicurezza nelle scuole, che devono rappresentare “non l’ultima ruota, ma la ruota trainante della Nazione”.

Il pensiero del Ministro Valditara

Da Roma il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuspee Valditara ha voluto ricordare la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole con queste parole: “Il mio pensiero commosso va alle vittime di incidenti negli edifici scolastici. Oggi rinnoviamo il nostro impegno a garantire ambienti scolastici sicuri e accoglienti, dove studentesse e studenti possano crescere e apprendere in serenità. La sicurezza è una priorità assoluta e richiede un’azione corale: investire in strutture adeguate, sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e promuovere una cultura della responsabilità sono passi fondamentali. Con fondi PNRR e fondi ministeriali stiamo ristrutturando e mettendo in sicurezza quasi il 20% del patrimonio scolastico italiano. Una scuola sicura è una scuola che guarda al futuro”.

Foto di Paolo Siccardi/WALKABOUTi

