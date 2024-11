Incidente stradale a Oleggio: perde la vita un bambino di 14 anni, il fratellino di 5 in codice rosso

OLEGGIO – È di un bambino di quattordici anni deceduto il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi vicino al cimitero di Oleggio.

Secondo quanto si apprende, si sono scontrate frontalmente due automobili e a bordo di una delle due viaggiavano una donna e due bambini di 14 e 5 anni. Tutti e tre sono rimasti bloccati tra le lamiere dell’auto. Lievi ferite per le due persone a bordo dell’altra auto coinvolta.

Mentre la signora, nonna dei piccoli, ha riportato qualche ferita ed è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale di Borgomanero, per il bambino di quattordici anni purtroppo non c’è stato nulla da fare: è deceduto a causa dell’impatto. Il fratellino, di 5 anni, invece è stato portato in codice rosso all’ospedale Maggiore di Novara.

Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi.

Aggiornamento: in una prima versione si affermava che il bimbo deceduto avesse 8 anni e quello in codice rosso 4.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese