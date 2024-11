La Cassazione conferma le condanne per i tre minorenni coinvolti nel lancio della bici ai Murazzi

TORINO – La corte di Cassazione ha confermato le condanne nei confronti dei tre minorenni per il lancio della bici ai Murazzi nella notte tra il 20 e 21 gennaio 2023, in seguito al quale venne ferito gravemente Mauro Glorioso, rimasto poi tetraplegico.

In appello era stata confermata la sentenza di primo grado con pene a 9 anni e 9 mesi, 9 anni e 4 mesi, 6 anni e 8 mesi. Le difese degli imputati avevano fatto ricorso in Cassazione contestando, a seconda delle posizioni, la valutazione sulla rappresentazione del dolo, il concorso morale, l’imputabilità, la mancata concessione delle attenuanti, il trattamento sanzionatorio, il mancato accesso alla giustizia riparativa.

Per il lancio della bici ai Murazzi era stato condannato in abbreviato a 10 anni e 8 mesi per tentato omicidio Victor Ulinici, già maggiorenne. Per lui la Cassazione nelle scorse settimane ha disposto un nuovo giudizio. Per l’altra ragazza maggiorenne convolta il processo è in corso, in quanto è stato scelto il rito ordinario.

