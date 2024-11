Salmonella nell’albume d’uovo Lidl: lotto ritirato dal Ministero

ROMA – Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo prodotto. Si tratta, in particolare, dell’albume d’uovo da galline allevate a terra pastorizzato commercializzato da Lidl Italia S.r.l. a socio unico, prodotto da Eurovo S.r.l. nello stabilimento di via Cavecchia, 75, 47521, Calisese di Cesena (FC).

Il prodotto è venduto in confezione da 500g. con scadenza 13/12/24.

Motivo del richiamo la presenza di Salmonella spp. Il lotto interessato è il K 622460.

Prodotto non idoneo al consumo. Si invitano i consumatori a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso.

