L’Italia del rugby lotta e fa divertire lo Stadium di Torino, ma gli All Blacks vincono comunque 29-11

TORINO – Partita combattuta allo Stadium di Torino, dove oggi, sabato 23, l’Italia del rugby ha sfidato la Nuova Zelanda (All Blacks), perdendo 29-11. Il risultato racconta una partita equilibrata fin dall’inizio, ma soprattutto nel secondo tempo, dove i 41 mila spettatori del match hanno dovuto aspettare il 65° minuto per veder segnare un’altra meta (Mark Tele’a).

Il pregio più significativo dell’Italrugby in campo oggi è stata la difesa, agguerrita soprattutto nei luoghi caldi del campo. Di contro, la mischia ha sofferto e il “pacchetto” degli otto neozelandesi è stato nettamente superiore e ha deciso molte fasi del gioco tattico. Eroico l’entusiasmo del finale (75°) dove, con l’uomo in meno, gli Azzurri riescono a segnare con Menoncello.

Nota di demerito il pasticcio finale con un’azione frettolosa che ha regalato il pallone a Barrett.

La cronaca

Padroni di casa subito con il coltello tra i denti in difesa e gli All Blacks non trovano spazi. Garbisi sblocca l’incontro con un calcio piazzato (3-0) a cui però risponde il numero 10 ospite, Barret (3-3).

Al 29° Roigard si infila tra gli spazi azzurri e vola in meta, portando davanti i neozelandesi (6-10). Altra occasione ghiotta per gli ospiti, che però viene salvata da un ottimo Ioane che salva tutto in difesa.

Prima dell’intervallo però la grinta azzurra viene minata da un’altra meta degli isolani, in particolare con il duo Barrett-Jordan: il primo buca le maglie bianche e scarica per il secondo, che fa salire il tabellone a 6-17.

Secondo tempo più equilibrato: al 52° minuto un’occasione per l’Italia in mischia sui 5 metri, viene sprecata da un fallo in prima linea.

Segue una buona fase di difesa dell’Italia al 62°: 14 fasi con il coltello tra i denti mentre i neozelandesi attaccano nei 22 metri. La pazienza degli All Blacks alla fine paga, perché il pilone Ferrari viene espulso con un cartellino giallo, dopo i richiami ricevuti per tutta la partita durante le mischie.

L’intermezzo del 65° è l’omaggio dei 41 mila tifosi dello Stadium per il traguardo di 110 presenze di Sam Kane. Gli All Blacks approfittano subito dell’uomo in più e da manuale segnano alla bandierina con l’ala Mark Tele’a.

Non finisce qui: l’Italia raddrizza la schiena e al 75° si inventa un calcio passaggio, un rimpallo e una volata di 30 metri di Tommaso Menoncello. Gli Azzurri segnano anche con l’uomo in meno.

All’ultimo minuto l‘entusiasmo tradisce i padroni di casa e proprio il numero 12 fresco di meta pasticcia cercando un sombrero e finendo per regalare il pallone a Barrett, che vola sulla fascia.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese