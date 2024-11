TORINO – Il Centro animali non convenzionali di Torino ha lanciato un appello per trovare crocchette e mangimi per i circa 100 ricci che sta ospitando in queste settimane. Con l’arrivo del freddo e la presenza dei cuccioli troppo piccoli per trascorrere dicembre e gennaio all’aperto, il Centro ha deciso di accoglierli, ma c’è da affrontare la carenza di materiale. Questo l’appello del CANC:

Abbiamo un numero elevatissimo (un centinaio…) di ricci che, a causa delle dimensioni troppo piccole per poter superare l’inverno in libertà in letargo, stanno trascorrendo l’inverno al CANC svegli. Ovviamente debbono essere adeguatamente alimentati per cui utiliziamo parecchi kg di crocchette per Carnivori al giorno e ora siamo rimasti completamente senza! Va bene qualsiasi marca, sia per cani sia per gatti, basta che non siano al pesce. Qualcuno ci aiuta?

