La bellezza della Forza – Rugby Empowerment per la Vita, le ragazze del rugby del Piemonte invadono Palazzo Madama per spiegare i valori del loro sport

La Federazione Italiana Rugby ha presentato all’Allianz Stadium di Torino, sede dell’incontro fra Itala e Nuova Zelanda il progetto “La bellezza della Forza – Rugby Empowerment per la Vita” per aumentare la partecipazione femminile nel gioco del rugby, sottolineando il valore dello sport come strumento di sviluppo personale e collettivo.

Il video racconta con delle riprese a Palazzo Madama a Torino, le storie di donne torinesi che hanno lasciato un segno in ambiti differenti con citazioni sui valori del rugby, grazie al coinvolgimento di 72 atlete dei club femminili del Piemonte.

La Madama Reale Maria Cristina di Francia, Duchessa di Savoia; il premio Nobel per la medicina 1986 Rita Levi-Montalcini e la fondatrice dell’Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda (AIDDA) Marian Taylor prestano le loro frasi più significative alle giovani rugbiste e alle dirigenti sportive che si impegnano per la diffusione del rugby al femminile.

In questo momento il rugby al femminile italiano è all’ottavo posto nella classifiche mondiali e si trova in una posizione migliore dei colleghi maschi che sono al decimo posto.

