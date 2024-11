Angelina Jolie e Alessandro Baricco insieme al Torino Film Festival per “Without Blood”

TORINO – Un’insolita coppia ha catturato l’attenzione al tavolo della 42esima edizione del Torino Film Festival: Angelina Jolie, superstar di Hollywood, e Alessandro Baricco, uno degli scrittori italiani più amati, insieme per la presentazione di Without Blood, film scritto, diretto e prodotto dalla Jolie e tratto dal romanzo Senza sangue di Baricco.

La pellicola, girata negli storici studi di Cinecittà a Roma, esplora tematiche profonde come la guerra, la vendetta e la memoria. Al centro della narrazione c’è Nina, interpretata da Salma Hayek Pinault, una donna che, a distanza di vent’anni, si trova faccia a faccia con l’uomo responsabile della brutale uccisione di suo padre e suo fratello. L’incontro tra il talento narrativo di Baricco e la visione cinematografica della Jolie promette un’opera intensa e riflessiva, capace di coniugare il dramma umano con la potenza visiva del grande schermo.

«Sono una grande ammiratrice della scrittura di Baricco – ha affermato Angelina Jolie –Ho letto questo libro otto anni fa e me ne sono subito innamorata. Scrive con chiarezza e con linguaggio cinematografico come fosse lui stesso un regista. In “Without Blood” poi ho trovato uno studio sull’umanità di tutti, una discussione importante e necessaria soprattutto oggi“.

«Strane e magiche cose a volte possono accadere in una vita – replica subito dopo Baricco – Ad esempio, ricevere all’improvviso una e-mail di Angelina Jolie: mi è sembrato come se mi avesse scritto Jessica Rabbit o Topolino».

