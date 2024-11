Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne: le iniziative in Piemonte

PIEMONTE – In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, che si celebra il 25 novembre, diversi Comuni del Piemonte offrono un ricco programma di attività. L’obiettivo è sensibilizzare e informare la cittadinanza sulla violenza di genere, coinvolgendo istituzioni, associazioni e cittadini. Gli eventi spaziano tra mostre, incontri culturali, proiezioni e laboratori, rivolti a pubblici di tutte le età.

A Torino, la settimana “Consapevolezza”

Organizzata dall’Associazione sarda “Antonio Gramsci”, in collaborazione con “Les Petites Madeleines” e “Volere La Luna”, la settimana, dedicata alla riflessione sul tema della violenza di genere, propone una serie di attività:

La mostra “Com’eri vestita?”, in programma dal 25 al 30 novembre. Parte della campagna #IOLOCHIEDO di Amnesty International, questa mostra espone abiti associati a storie vere di abusi. L’obiettivo è abbattere stereotipi che legano la violenza all’abbigliamento delle vittime, mostrando la crudeltà di questi pregiudizi. Proiezione del film “Sono innamorato di Pippa Bacca”, il 25 novembre alle ore 20.00. Il film ripercorre la storia dell’artista Giuseppina Pasqualino di Marineo, che durante una performance per la pace è stata vittima di violenza. Segue un dibattito con esperti. Laboratorio artistico “Alla scoperta della Dea Madre”, il 28 novembre alle ore 18.00. L’artista Stefania Spanedda guida i partecipanti in un percorso artistico e storico dedicato alla figura della donna nelle società antiche, culminando nella creazione di sculture in argilla. Tavola rotonda del collettivo Istravanad@s, il 29 novembre alle ore 18.00. Si tratta di un gruppo transfemminista nato in Sardegna che affronta temi come intersezionalità e femminismo, con riflessioni guidate da Chiara Chierroni. Evento finale “Lasciamo un segno”, il 30 novembre alle ore 17.00. Sarà dedicato alla creazione collettiva di uno striscione artistico, che resterà esposto come simbolo dell’impegno contro la violenza di genere.

Città di Torino: le iniziative per il 25 novembre

Seminario “La libertà è in piazza”, presso la Sala Conferenze del Museo Egizio. Un approfondimento su molestie e violenze negli spazi pubblici, con focus sull’urbanistica come strumento di prevenzione. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione. Illuminazione della Mole Antonelliana, che sarà illuminata di arancione, simbolo della campagna ONU “Orange the World”, per sensibilizzare contro la violenza sulle donne Progetto “Posto Occupato”: una sedia vuota sarà posizionata in spazi pubblici e culturali, come il Torino Film Festival, in memoria delle vittime di femminicidio Aperitivo informativo al servizio Passepartout, in Via San Marino 22. Un momento conviviale con esperti e testimonianze, arricchito da performance teatrali e musicali.

A San Mauro Torinese, “I Consultori nel 2024: storia e attualità”

Domani, lunedì 25 novembre, alle ore 18.00, presso la Sala del Consiglio Comunale di San Mauro Torinese, si terrà un incontro dedicato all’esplorazione del ruolo dei consultori, con approfondimenti sulla loro evoluzione e impatto nella società moderna.

A Pianezza, il programma “Specchi Riflessi”

Organizzato dall’Associazione Insieme Cambiamo Pianezza, il programma vedrà come evento principale la proiezione del docufilm “Un milione di granelli di sabbia”, in programma domani alle ore 20.30 nella splendida location di Barrocco, a Pianezza. Il film è dedicato al recupero delle donne vittime di violenza per guerre, genocidi, eventi climatici, in particolare delle Donne Yazidi, vittime di violenza davanti a figli e mariti uccisi dai miliziani Isis. Segue un dibattito con il regista Andrea Deaglio e ospiti esperti. Il ricavato della serata, preceduta da un aperitivo di benvenuto, sarà devoluto al Telefono Rosa.

Università di Torino: eventi accademici

“100 lezioni interdisciplinari”, organizzate nel corso del mese di novembre, durante le quali docenti di vari dipartimenti affronteranno aspetti legati alla violenza di genere, dalla misoginia online alla discriminazione economica. Installazione della Panchina Rossa, nell’atrio del Dipartimento di Fisica, in programma domani alle ore 13.00. Simbolo della lotta contro la violenza, l’installazione sarà accompagnata da interventi di rappresentanti accademici. Evento conclusivo del progetto PAUSE, domani dalle 15.00 alle 18.00 nell’Aula Magna del Rettorato. Verrà presentato il progetto PAUSE, che utilizza l’intelligenza artificiale per contrastare la violenza sulle donne.

Ospedali e AslTo3

Dal 21 al 27 novembre, torna l’iniziativa “H-Open Week”: oltre 240 ospedali con il Bollino Rosa offriranno visite, consulenze e colloqui gratuiti dedicati alle donne, per incoraggiarle a denunciare violenze e fornire supporto psicologico e legale.

Infine, l’AslTo3 ha sviluppato una campagna articolata, con iniziative rivolte sia alla cittadinanza sia agli operatori sanitari:

Uno spot per i social network, diffuso sui canali digitali dell’Asl, che mostra i volti degli operatori dedicati al contrasto della violenza e fornisce informazioni sui servizi disponibili. L’obiettivo è incentivare le segnalazioni e diffondere una cultura di corretta risposta sanitaria e civile al fenomeno L’incontro pubblico “L’accoglienza della donna vittima di violenza”, in programma lunedì 25 novembre, dalle 9.00 alle 13.00, nella Sala Conferenze del Distretto Asl di Pinerolo (Stradale Fenestrelle 72). Aperto a operatori sanitari e cittadini per approfondire le modalità di supporto alle vittime. Formazione a distanza per medici di medicina generale: tramite la piattaforma ECM, l’Asl offre un corso dedicato al riconoscimento, alla gestione e al supporto delle vittime di violenza di genere. Il corso prevede fino a 500 iscrizioni per ciascuna edizione ed è accompagnato dalla distribuzione di poster informativi negli studi medici del territorio. Un canale di comunicazione diretto per le vittime: è attivo l’indirizzo email codicerosa@aslto3.piemonte.it, che garantisce anonimato e fornisce informazioni sui percorsi e i servizi di supporto disponibili.

