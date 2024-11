“Le sono cadute delle monete per terra?” E strappano via la borsetta. Due arrestati per furto a Novara

NOVARA – Due uomini sono stati arrestati a Novara per furto ai danni di una donna e indebito utilizzo di sistemi di pagamento elettronici.

I due, di 32 e 28 anni, sono stati fermati in auto dagli agenti in un controllo ordinario per le strade; all’interno dell’auto avevano un piccolo quantitativo di marijuana e 2.400 euro in contanti. Effettuando le verifiche, è emerso che il profilo dei due soggetti era compatibile con quello descritto da una donna che, poco prima, aveva denunciato il furto della borsa.

La rapina è stata effettuata nel parcheggio sotterraneo di un supermercato di Novara. I due uomini hanno gettato a terra delle monetine, hanno chiamato la donna sostenendo che fossero cadute dalla sua tasca, ma mentre lei era chinata a raccogliere il denaro i rapinatori le hanno strappato la borsetta dal braccio. Gli oltre due mila euro sono stati prelevati dalla carta di credito della rapinata.

