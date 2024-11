Stabilimento in fiamme dalla mattina di oggi a Trino, nel vercellese (video)

VERCELLI – Un incendio è divampato nella notte tra ieri e oggi (domenica 24) a Trino, vicino a Vercelli. L’origine delle fiamme è uno stabilimento situato in strada per Bossola che produce cenere di lolla di riso, ovvero un materiale di origine naturale estratto dalla silice che viene usato molto nell’edilizia per rendere impermeabile una costruzione o per rafforzare il calcestruzzo.

Per spegnere le fiamme nell’intervento durato fino al pomeriggio di oggi, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Novara e Vercelli.

