Con il simulatore di ultima generazione i bimbi di Ugi sfrecciano in Ferrari come se fossero a Monza

TORINO – L’acceleratore a tavoletta, il motore che romba: 150, 200, 250 chilometri orari. La Ferrari sfreccia nell’Autodromo. La curva di Lesmo, la variante Ascari, il rettilineo, il traguardo. Sembra di essere a Monza, ma siamo in UGICARE, la nuova palestra di Ugi (Unione Genitori Italiani) in corso Dante.

E al volante non ci sono i campioni di Formula Uno, ma i bambini che qui, tutti i giorni, vengono per le terapie di riabilitazione che l’Odv torinese garantisce ai piccoli pazienti dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Bimbi e adolescenti che adesso avranno uno strumento in più: un simulatore di guida di ultimissima generazione donato da Sparco.

Il simulatore è stato consegnato dai rappresentanti della società di Volpiano, specializzata nella produzione e distribuzione di componenti automobilistici e abbigliamento tecnico utilizzati nelle maggiori competizioni automobilistiche al mondo, tra cui spiccano la Formula 1 ed il Campionato Mondiale Rally.

E i bambini hanno subito potuto provarlo, accompagnati da un addetto di Sparco vestito da Batman, accelerando lungo i percorsi più famosi del mondo. Ad accogliere i rappresentanti di Sparco, il presidente di UGI, Enrico Pira, ed il Segretario generale della Odv, Emma Sarlo Postiglione, che hanno voluto testare il simulatore personalmente.

“Un’esperienza davvero realistica – ha commentato Pira -, ringraziamo di cuore Sparco per questo dono prezioso che sarà a disposizione dei piccoli pazienti in questo luogo in cui anche il gioco è utile a quella riabilitazione in cui mettiamo da sempre il massimo impegno a sostegno dei piccoli pazienti dell’ospedale Regina Margherita”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese