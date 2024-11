Un Libro tante scuole: “Il corpo” di Stephen King in dono a 7.000 studenti per il progetto del Salone del Libro

TORINO – La quinta edizione di Un libro tante scuole vedrà pubblicare un grande titolo della narrativa internazionale, un racconto di formazione, metafora della vita e del tempo che passa e che ci cambia. A fine gennaio sui banchi di scuola approderà, infatti, Il corpo di Stephen King (edizione tradotta da Andrea Cassini), in una pubblicazione speciale del Salone del Libro, corredata da un testo inedito di Loredana Lipperini e una nota di Annalena Benini , direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino. Come per i volumi precedenti, la copertina e l’impostazione grafica sono curate da Riccardo Falcinelli, art director e designer.

Il corpo (The body nell’edizione originale) è uno dei quattro romanzi brevi contenuti in Stagioni diverse (Different Seasons ), una raccolta pubblicata nel 1982 dall’autore statunitense, i cui libri hanno venduto complessivamente oltre 500 milioni di copie in tutto il mondo e molti sono diventati anche film di successo, come Carrie, Shining, Misery non deve morire, Il miglio verde, It, Le ali della libertà.

Ambientato nell’estate del 1960, la storia segue quattro giovani amici: Gordie, Chris, Teddy e Vern, che vivono nella cittadina immaginaria di Castle Rock, nel Maine. I ragazzi intraprendono un’avventura lungo i binari della ferrovia per trovare il cadavere di un loro coetaneo, Ray Brower, scomparso da giorni e creduto morto. Il viaggio si rivela essere molto più di una semplice ricerca: è un percorso che mette alla prova la loro amicizia, li confronta con le loro paure e la fatica di crescere.

Attraverso gli occhi di Gordie, il lettore è immerso in un mondo di innocenza perduta e desideri inespressi. Gordie è un ragazzo sensibile, appassionato di scrittura, ma segnato dal dolore della perdita del fratello maggiore e dall’indifferenza dei genitori. Chris, il leader carismatico, lotta contro il destino di delinquente che la società sembra avergli già assegnato. Teddy, figlio di un veterano violento e disturbato, e Vern, il più ingenuo del gruppo, completano questo affresco di adolescenza in transizione.

Il corpo raggiungerà più di 7.000 studentesse e studenti in Italia (triennio delle scuole secondaria di II grado, delle scuole di formazione professionale e dei corsi serali), c he entro fine gennaio riceveranno il libro gratuitamente. Il volume, come i precedenti, entrerà a fare parte della “Biblioteca del Salone” che, nel corso degli anni, si arricchirà di voci che hanno saputo diventare universali e parlare alle lettrici e ai lettori di ogni tempo.

Grazie alla collaborazione con la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), per la prima volta tre classi di scuole italiane all’estero partecipano al progetto: una classe del Liceo italiano paritario “Pier Martire Vermigli” di Zurigo e due classi del Liceo Scientifico della Scuola Statale Italiana di Madrid.

