A Novara un Open Day per la vaccinazione anti-Covid e antinfluenzale

NOVARA – Per favorire la vaccinazione anti-Covid e quella antinfluenzale, come da indicazioni ministeriali e regionali, l’Asl Novara organizza nella giornata di sabato 7 dicembre 2024 un “Open day” durante il quale sarà somministrato il vaccino antinfluenzale alle persone con più di 60 anni o con condizioni di rischio (previste dalla Circolare Ministeriale) e il vaccino anti-Covid alle persone di età pari o superiore ai 12 anni.

La vaccinazione è un mezzo di protezione individuale ma anche un importantissimo strumento di prevenzione collettiva, perché riduce la circolazione virale e attenua il carico sanitario, sociale ed economico derivante dalla pandemia.

La vaccinazione contro il Covid-19 e contro l’influenza stagionale è un fondamentale strumento di prevenzione, che ha consentito di ridurre la mortalità, il ricorso alle terapie intensive e l’ospedalizzazione, soprattutto dei soggetti con fragilità derivante da patologie concomitanti.

Sarà possibile vaccinarsi nelle sedi di:

Arona – Sala Formazione – Ex Palazzina Nicotera (piano seminterrato, ingresso dal parcheggio di Piazzale Barberi) – dalle 9:00 alle 13:00;

Novara – viale Roma, 7 (Palazzina A, ingresso A3 – piano seminterrato) – dalle 9:00 alle 13:00.

Per ricevere la vaccinazione occorre presentarsi in accesso diretto (senza prenotazione) in una delle sedi suindicate. Nella stessa giornata è prevista anche la convocazione di persone con appuntamento, già programmato in precedenza; i punti di somministrazione dei vaccini in accesso libero e su appuntamento saranno separati.

Le persone dovranno presentarsi muniti di documento di identità, tessera sanitaria e, per il vaccino Covid, possibilmente i moduli di consenso informato e anamnesi già compilati.

Ulteriori approfondimenti e risposte possono essere consultati nella sezione Faq del Ministero della Salute e sul sito Il Piemonte ti vaccina

