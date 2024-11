Casalnoceto: 70enne arrestato per aver minacciato moglie e figlio con un machete

CASALNOCETO – L’intervento dei carabinieri del comando provinciale di Alessandria, dopo una chiamata al 122, ha portato all’arresto di un uomo di 70 anni, accusato di maltrattamenti, minacce e lesioni.

I militari dell’Arma sono infatti intervenuti dopo la richiesta di aiuto di una donna che, secondo quanto si apprende, si era messa in mezzo tra il marito e il figlio che stavano litigando animatamente. Il 70enne al culmine della discussione ha anche impugnato un grosso machete, minacciando di morte la famiglia. Grazie all’arrivo delle pattuglie di Volpedo e Tortona si è evitato il peggio. In casa sono state trovate, e sequestrate, anche katane e pugnali.

Liti come questa avvenivano spesso in quella casa e altrettanto di frequente sfociavano in percosse e violenza contro la donna. Aggressioni fisiche che le hanno provocato anche delle lesioni, ma la donna non aveva mai denunciato il marito. L’uomo questa volta è stato arrestato.

Come chiedere aiuto

Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Per avere aiuto o anche solo un consiglio chiama il 1522 (il numero è gratuito anche dai cellulari).

Utile anche l’applicazione YOUPOL che permette a chiunque di interagire con la Polizia di Stato inviando video, audio, immagini e testo relativi a episodi di bullismo/cyberbullismo, droga e violenza di genere.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese