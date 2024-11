Cinque anni dopo una frana è stata riaperta la strada tra Bistagno a Roncogennaro, nell’alessandrino

ALESSANDRIA – É di nuovo percorribile in doppio senso e non più a senso unico alternato la Sp 229 che collega Bistagno a Roncogennaro, danneggiata durante un’alluvione nel 2019. I cedimenti causati dalle frane avevano riguardato cinque tratti della strada; per rimetterli a posto ci sono voluti cinque anni e 1 milione e 500 mila euro.

I cantieri hanno consentito di inserire un sostegno in cemento armato posato su micropali, una nuova barriera di protezione stradale lungo il margine di valle della strada e un nuovo strato di asfalto.

La storia di questo tratto stradale è travagliata: il sindaco di Bistagno Roberto Vallegra aveva detto che le risorse per rimettere in sesto i cinque tratti danneggiate non si riuscivano a trovare e che il Pnrr aveva risolto la situazione. Nonostante questo, la tratta è stata chiusa più volte e poi riaperta; l’ultima chiusura totale risale ad aprile di quest’anno.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese