Grandelli di Nichelino sfida il campione spagnolo Lorente per il titolo europeo di pugilato

NICHELINO – Francesco Grandelli, 30enne di Nichelino si appresta a sfidare il campione europeo dei pesi piuma di pugilato Cristobal Lorente. Battuto una sola volta in 20 combattimenti da professionista Lorente arriverà il 13 dicembre al Palasport di Carbonia carico, pronto a lottare per mantenere il titolo.

Grandelli arriva dal Chisola calcio con cui ha giocato in Eccellenza come centrocampista: “picchiavo anche in campo – ricorda -, ma anche con i piedi non ero male”. Poi la svolta con il pugilato: nella palestra che frequenta segue anche dei ragazzi presi dalla strada. “C’era uno che aveva subito un Tso, qualcun altro era obeso, altri fumavano o si drogavano: ora si sono ripresi le loro vite”.

L’evento a Carbonia è organizzata dalla Opi Since 82 con il patrocinio della FPI – Federazione Pugilistica Italiana.

