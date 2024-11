Torino, bagno di folla per l’inaugurazione della libreria in Barriera di Milano

TORINO – Arriva la Libreria Arlette, e gli abitanti di Barriera di Milano accorrono numerosi.

All’inaugurazione sono presenti anche le scrittrici Margherita Oggero e Francesca Giannone. La Libreria Arlette, dedicata alla regista Agnés Varda (il cui vero nome era Arlette), ha come logo una donna con la cinepresa.

Il progetto di una libreria per il quartiere di Barriera di Milano è di Aurora Pinto, figlia di Rocco, proprietario della Libreria Ponte sulla Dora e inventore di Portici di Carta.

Aurora, nata e cresciuta nel quartiere di Barriera di Milano, mira a creare un punto di riferimento per i giovani della zona. Per questo, ci saranno molti gruppi di lettura, approfondimenti sul cinema, e verranno venduti albi illustrati, libri per ragazze e ragazzi, fumetti e graphic novel.

La serata di inaugurazione è stata un successo, e anche i giovani sono accorsi numerosi.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese