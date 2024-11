Alle Gallerie d’Italia di Torino domenica 1° dicembre si entra gratis

TORINO – Domenica 1° dicembre 2024, come ogni prima domenica del mese, è previsto l’ingresso gratuito per tutti i visitatori alle Gallerie d’Italia di Milano, Napoli, Torino e Vicenza di Intesa Sanpaolo.

Alle Gallerie d’Italia di Torino è appena stata inaugurata la mostra Gentileschi e Van Dyck. Due capolavori dalla collezione Corsini, in collaborazione con le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. L’esposizione si inserisce nell’ambito della rassegna “L’Ospite illustre”: torna a Torino il tradizionale appuntamento espositivo che Intesa Sanpaolo organizza nel periodo delle festività invernali e che per la prima volta viene ospitato alle Gallerie d’Italia, con due importanti opere mai esposte in città. Si tratta di due diverse interpretazioni della cosiddetta “Madonna del latte” e sono stati dipinti a quindici anni di distanza uno dall’altro.

È inoltre in corso la mostra MITCH EPSTEIN. AMERICAN NATURE, la più importante retrospettiva del fotografo americano. L’esposizione, curata da Brian Wallis, presenta per la prima volta riunite le serie fotografiche più significative degli ultimi vent’anni di Mitch Epstein in cui esplora i conflitti tra la società americana e la natura selvaggia nel contesto del cambiamento climatico globale.

Prosegue fino al 6 gennaio la mostra Antonio Biasiucci. Arca, terzo capitolo del progetto “La Grande Fotografia Italiana” a cura di Roberto Koch. In questa mostra, una delle più importanti dedicate al fotografo con oltre 250 fotografie esposte, i diversi capitoli del “poema utopico” di Biasiucci vengono presentati insieme per la prima volta. È inoltre possibile scoprire la instant exhibition, proiettata nella hall e nei monitor esterni del museo, In viaggio con l’America. Le elezioni americane per immagini, in collaborazione con Chora e Will media curata da Mario Calabresi.

Gli altri musei

Sono aperte gratuitamente anche la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo, parte del patrimonio artistico di Intesa Sanpaolo, e la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato.

La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo, che custodisce l’eclettica collezione dell’illustre aretino ideatore della Fiera Antiquaria, è aperta la mostra Tornei di Toscana. La Giostra del Saracino, il Palio della Balestra e il Gioco del Ponte, a cura di Riccardo Franci. L’esposizione fa parte del programma Terre degli Uffizi, ideato e realizzato da Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze.

Alla Galleria di Palazzo degli Alberti di Prato si ammirano capolavori di Caravaggio, Giovanni Bellini, Filippo Lippi e Puccio di Simone, nell’ambito di una collezione di grande valore identitario per la città, tra cui anche numerose opere del Cinque-Seicento di area fiorentina e le sculture di Lorenzo Bartolini, artista di Prato attivo nella prima metà dell’Ottocento. La Galleria è visitabile tutte le domeniche e nei giorni festivi, sempre ad ingresso gratuito.

Alle Gallerie d’Italia di Milano è aperta la nuova mostra Il genio di Milano. Crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento, realizzata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in partnership con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, a cura di Marco Carminati, Fernando Mazzocca, Alessandro Morandotti e Paola Zatti.

L’esposizione, dedicata alla città da sempre luogo di innovazione in ambito artistico, è organizzata in sezioni tematiche e cronologiche e presenta opere di artisti straordinari che hanno lasciato il loro segno nel capoluogo lombardo, tra cui Leonardo da Vinci, Giovanni Battista Tiepolo, Francesco Hayez, Giovanni Segantini e Lucio Fontana. Inoltre, è possibile ammirare lo straordinario dipinto di Robert Ryman, Surface Veil IV, proveniente dalla Collezione Luigi e Peppino Agrati, che arricchisce il percorso espositivo dedicato alla collezione d’arte moderna e contemporanea del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Alle Gallerie d’Italia di Napoli è presente la nuova mostra Sir William e Lady Hamilton, dedicata alla poliedrica personalità di Sir Hamilton e al ruolo da lui ricoperto insieme alla moglie Emma nella Napoli del Settecento. L’esposizione, curata da Francesco Leone e Fernando Mazzocca, ha il sostegno dell’Ambasciata d’Italia nel Regno Unito nonché il supporto dell’Ambasciata Britannica a Roma.

È possibile scoprire inoltre il nuovo allestimento di due installazioni luminose di Dan Flavin, uno dei principali esponenti della Minimal Art americana. Le due importanti opere appartengono alla Collezione Luigi e Peppino Agrati confluita, grazie al lascito del Cavalier Luigi Agrati, nel patrimonio storico-artistico tutelato e valorizzato da Intesa Sanpaolo.

Prosegue anche la mostra, a cura di Luca Massimo Barbero, Andy Warhol. Triple Elvis. Nel percorso espositivo si può percepire l’evoluzione dell’artista americano negli anni Sessanta e nei primissimi anni Settanta attraverso tre importanti cicli grafici ineditamente esposti insieme: Marilyn, Mao Tse-Tung e Electric Chairs.

Alle Gallerie d’Italia di Vicenza è possibile visitare la mostra La caduta degli angeli ribelli. Francesco Bertos. Si tratta della prima mostra dedicata a Francesco Bertos, uno degli scultori più singolari e celebrati della Serenissima nel primo Settecento. L’esposizione ruota attorno al capolavoro assoluto dell’artista: la stupefacente Caduta degli angeli ribelli, conservata nel museo. L’esposizione, curata da Fernando Mazzocca e Monica De Vincenti, intende ripercorre l’originale vicenda artistica di Francesco Bertos, plasmata dalle interazioni con alcuni degli scultori e artisti più rinomati della sua epoca.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese