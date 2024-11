Docenti colpite dalle forze dell’ordine al Campus Einaudi, a gennaio il caso in tribunale

TORINO – È il 7 gennaio 2025 la data stabilita per la discussione, in tribunale a Torino, del caso delle due docenti universitarie, Alessandra Algostino e Alice Cadauro, colpite senza motivo durante una carica delle forze dell’ordine in occasione di una manifestazione antifascista avvenuta al Campus Einaudi.

La procura di Torino aveva chiesto l’archiviazione del fascicolo derivante dalla denuncia delle docenti universitarie.

Le due professoresse hanno sempre sostenuto di non essere state parte attiva della protesta, ma solo osservatrici, e hanno contestato il momento e le circostanze in cui è stata condotta la carica.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese