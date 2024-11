Gli studenti occupano Palazzo Nuovo a Torino

TORINO – I collettivi studenteschi hanno occupato Palazzo Nuovo, la sede delle facoltà umanistiche a Torino. Cambiare Rotta spiega che è un modo per appoggiare la mobilitazione contro il Governo Meloni.

L’occupazione potrebbe concludersi già sabato, quando gli studenti raggiungeranno Roma per la grande manifestazione contro la guerra. “Il sistema universitario italiano – dice Cambiare Rotta – continua a subire i continui tagli e la militarizzazione dell’università e della ricerca, processo che, oltre a privarci del diritto a un’istruzione libera dagli interessi dei privati e della classe dirigente, ci pone di fatto in complicità con il genocidio in Palestina, tramite un supporto indiscriminato a Israele che rischia di trascinarci in una nuova guerra mondiale”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese