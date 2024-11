Torino: il 16 dicembre chiuderanno 5 uffici postali, annunciata azione legale

TORINO – Sono 5 gli uffici postali di Torino che chiuderanno il prossimo 16 dicembre: via Nizza 88, via Francesco Guicciardini 28, via Verres 1/A, corso Casale 196 e via alla Parrocchia 3/A.

Non è servito a niente l’opera di persuasione avanzata dal Comune a Poste Italiane con richieste di riduzione d’orario. L’azienda ha deciso per la chiusura nell’ambito del piano di riorganizzazione e razionalizzazione.

Allora si è deciso di mettere una toppa con potenziamento di negozi di vicinato, tabaccherie e farmacie e l’installazione di nuovi Postamat. Il disagio comunque sarà enorme come manifestato dalle oltre mille firme raccolte in Circoscrizione 8 per evitare la chiusura dell’ufficio postale di Cavoretto.

Cinque giorni fa il sindaco aveva annunciato azioni legali in caso di chiusura degli uffici postali, ora alla resa dei conti ci si aspetta che il comune mantenga ciò che ha detto.

