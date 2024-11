Alba: al via i lavori per la ristrutturazione degli spogliatoi dello stadio “M. Coppino”

ALBA – Nella struttura, sarà rifatto il tetto dell’immobile di circa 180 metri quadri. La vecchia copertura sarà sostituita con una nuova in lamiera grecata in acciaio, completa di strato anticondensa, griglie anticaduta, rivestimento in policarbonato trasparente antigrandine ai lucernai, ferma neve, gronde ed altri accessori necessari.

Dopo il rifacimento del tetto, sarà eseguita la manutenzione degli spogliatoi e dei servizi igienici.

L’investimento complessivo è di 45 mila euro.

«Questo intervento – dichiarano congiuntamente il sindaco Alberto Gatto, l’assessore

allo Sport Davide Tibaldi e l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio –

rientra in un piano di ammodernamento e di ristrutturazione delle strutture sportive

comunali già esistenti nella nostra città. Abbiamo iniziato a lavorarci sin dal nostro

insediamento l’estate scorsa, stanziando a bilancio i primi fondi. Gli impianti sportivi

devono essere adeguati ed accoglienti per tutti coloro che desiderano approcciarsi alla

pratica sportiva frequentando le strutture della città».

