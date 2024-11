Alessandria: due arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

ALESSANDRIA – I Carabinieri della Compagnia di Acqui Terme hanno intensificato la loro battaglia contro il traffico di droga, mettendo in campo una serie di operazioni strategiche che hanno portato a importanti arresti e al sequestro di sostanze stupefacenti.

Il primo arresto è avvenuto a Visone, in una zona boschiva in cui era stata segnalata una possibile attività di spaccio. Grazie a un dispositivo di controllo all’ingresso e all’uscita del paese, le pattuglie hanno intercettato un’auto sospetta. Il conducente, un 39enne già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di fuggire attraverso il centro abitato, mettendo in pericolo la sicurezza di pedoni e veicoli. Dopo un breve inseguimento, i Carabinieri sono riusciti a fermarlo, recuperando nel frattempo un involucro di cocaina gettato dal finestrino. Oltre alla detenzione di stupefacenti, il fuggitivo dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Il secondo arresto ha avuto luogo ad Acqui Terme, dove gli investigatori hanno notato un insolito via vai da un’abitazione. A seguito di un’attenta osservazione, è stata accertata l’attività di spaccio. Nell’appartamento sono stati trovati cocaina già suddivisa in dosi pronte per la vendita, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento. L’autore, un 32enne, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

