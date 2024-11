Scontro frontale a Volpiano, è morta una donna

VOLPIANO – Una donna di 77 anni è morta questa sera in un incidente avvenuto a Volpiano sulla rampa che immette su corso Europa. Una Bmw e una Fiat 600 si sono scontrati frontalmente e la donna che era a bordo dell’utilitaria è deceduta.

Con lei c’era il marito, 79 anni, che è stato estratto dall’auto e portato in ospedale a Chivasso in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Il conducente della Bmw è rimasto illeso.

Dai rilievi pare chiaro che la 600 ha invaso la corsia opposta causando il frontale.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese